"Gleichbehandlung völlig ad absurdum geführt": Köln-Boss Wehrle kritisiert Absage für mehr Zuschauer

Beim Heimspiel des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt durften am Samstag 10.000 Zuschauer ins Stadion. Der Gastgeber hatte bis zuletzt auf das Entgegenkommen der juristischen Instanz gehofft. Dieses blieb jedoch aus – die Rheinländer kassierten eine Absage. "Wir haben bis gestern für 25.000 gekämpft", erklärte Alexander Wehrle gegenüber Sky und gab an, den Riegel für mehr Fans mit Blick auf den Karnevals-Klub zu einem kuriosen Zeitpunkt vorgeschoben bekommen zu haben. "Wir haben um 22:22 Uhr die Absage bekommen", so Wehrle.

