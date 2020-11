Gleidingens Golflehrer Billy Bremner stirbt mit 56 Jahren - ähnlich früh wie sein berühmter Vater

Er trug einen großen Namen, der ihm manchmal wohl auch eine Last war: Billy Bremner. So wie Billy Bremner, der überragende schottische Fußballer, der als Kapitän von Leeds United in den 60er- und 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Triumphe feierte. Billy Bremner war Billy Bremners Sohn. Anzeige Den Vater haben sie nach dessen Karriere in Leeds zum besten Spieler aller Zeiten gewählt und vor dem Stadion für ihn eine Bremner-Bronzestatue in Siegerpose errichtet. Der Sohn, der als PGA-Golflehrer beim Golfclub Gleidingen arbeitete, ist jetzt in Hannover mit 56 Jahren gestorben. Viel zu früh, wie man dann immer sagt. Aber immerhin wurde er ein Jahr älter als sein Vater.

Bremner sprach kaum über seine ruhmreiche Familiengeschichte Wie mag sich Billy Bremner junior in jungen Jahren gefühlt haben – als Kind eines Volks- und Fußballhelden? Einfach war es bestimmt nicht immer. Wahrscheinlich ungefähr so, als hätte hierzulande Franz Beckenbauer einen seiner Söhne auch noch Franz genannt. Trotzdem findet, wer bei Google lange genug sucht, Bremner-Bilder eines glücklichen Familienidylls. Vater und Sohn in trauter Zweisamkeit. So wie auf dem WhatsApp-Profil von Billy Bremner, das ihn als ehrgeizigen Jungen beim Minigolf zeigt. Schwarz-weiß und an der Seite seines Vaters. Billy Bremner, der Golflehrer in Gleidingen, hat kaum über diese Zeit gesprochen. Und doch braucht es nicht viel Fantasie, um zu verstehen, warum der Sohn des großen Billy Bremner irgendwann seinen eigenen Weg gehen musste. Die Leidenschaft fürs Ballspiel hatte er geerbt. Nur war der Ball, den er liebte, viel kleiner als ein Fußball. Billy junior wollte schon als Kind Golfprofi werden, hatte Talent, aber nicht genug, um ganz oben auf der Tour mitzuspielen. Und so endete es wie so häufig: Aus dem hoffnungsvollen Jungprofi wurde ein trainierender Golf-Professional. Einer, der irgendwann von England nach Deutschland ging und seit fast 20 Jahren in Gleidingen gewissermaßen zum Inventar gehörte. Anzeige