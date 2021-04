Glenn Trebing vom TKH stemmt sich zur EM – Olympia möglich?

Dabei war Trebing nach der Leistungsüberprüfung in Kienbaum nicht zufrieden gewesen. Barrenspezialist Trebing büßte wegen Fehlern am Pauschenpferd und Reck zwei Zähler ein und kam auf 76,600 Punkte sowie Platz 14. „Da ist noch viel Luft nach oben“, sagt er.

Egal, wie knochenhart das Training gewesen sein mag. Glenn Trebing ist wichtig, dass er Spaß hat und hinterher mit einem Lächeln aus der Halle geht. Und dass des TKH-Turners ist aktuell ziemlich breit. Der 21-Jährige gehört zum Sextett, das Olympiatrainer Valeri Belenki bei der Einzel-Europameisterschaft in Basel vom 21. bis 25. April an die Geräte schickt. „Das habe ich mir immer gewünscht, auch bei den Herren den Durchbruch zu schaffen“, sagt der Südstädter.

Der ehemalige Kasseler gehört zur Olympiatrainingsgruppe in Hannover. „Glenn ist sehr ehrgeizig, er arbeitet extrem hart, geht an die Grenzen und darüber hinaus“, sagt Routinier Andreas Toba, der ebenfalls in der Schweiz turnen wird. „Er passt megageil in diese Gruppe, wir pushen uns gegenseitig.“ Toba traut Trebing zu, dass dieser sich „in Deutschland ganz nach oben arbeiten und sogar dort etablieren kann“.

Zwillingsbruder Lewis durch Kreuzbandriss und Corona aus der Bahn geworfen

Auch Zwillingsbruder Lewis Trebing, der mit Glenn in einer WG unweit des Geibelplatzes lebt, wäre das zuzutrauen gewesen. Vor drei Jahren war er mit seinem Bruder bei der Jugend-EM in Glasgow. Lewis riss sich 2019 jedoch das Kreuzband an, musste lange pausieren, dann kam Corona. Ein denkbar schlechtes Timing und ein Rückstand, den aufzuholen es wohl Jahre gebraucht hätte. Lewis Trebing beendete seine Karriere. „Er ist aber ganz glücklich damit, ohne den großen Druck. Und Lewis ist stolz auf mich“, sagt sein Bruder. Dabei weiß Glenn Trebing, dass er einfach mehr Glück gehabt hat. 2018 zog er sich einen Achillessehnenriss zu. „Der Zeitpunkt war besser“, sagt der Sportsoldat und weiß obendrein, dass er seinen EM-Platz nicht zuletzt der Tatsache verdankt, dass sich einige Stammkräfte verletzt haben. Aber ist beim Turnen normal, die Belastungen sind extrem.

Mika Säfken vom TuS Vinnhorst fällt verletzt aus

Der Erfurter Nils Dunkel, bei der ersten Qualifikation Dritter, riss sich das Syndesmoseband an und ist gestern operiert worden. Er verstärkt in der nächsten Bundesligasaison ebenso das Team des TuS Vinnhorst wie Niklas Dauser. Der Unterhachinger hatte auch die zweite Qualifikation der deutschen Turner für Basel gewonnen, distanzierte mit 84,40 Punkten die Konkurrenz. Der Vinnhorster Kapitän Mika Säfken (doppelter Außenbandriss am Knöchel) fehlte in Kienbaum verletzt. „Nach dem Aus von Mika war die Freude umso größer, dass mit Glenn ein zweiter Niedersachse den Sprung ins EM-Team geschaft hat. Das ist eine tolle Belohnung für die intensive Arbeit mit NTB-Landestrainer Adrian Catanoiu“, sagt Katharina Preinfalk, Abteilungsleitung Olympischer Spitzensport/Turnsport vom Niedersächsischen Turner-Bund.

Ein Duell steht noch aus für Trebing

Bis Samstag wird sich Trebing noch ein Duell mit dem zweiten EM-Debütanten Karim Rida (Berlin) liefern. Täglich gibt es einen Wettkampf, am Ende wird der Bundestrainer wissen, auf wen er am Pferd setzen kann. „Wenn ich sauber durchturne, habe ich gute Chancen“, sagt Trebing, der mit Mia Lakenmacher zusammen ist, der Ex-Badenstedterin, die für den Buxtehuder SV in der 1. Handball-Bundesliga spielt.