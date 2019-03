Gloster, Maina, Hadzic: Mit diesen Youngsters sollte 96 gegen Leverkusen spielen

Zeitreise: Die 96-Arena am Maschsee – 65 Jahre Niedersachsenstadion

Nach Bannern am 96-Trainingsplatz: Das steckt hinter der Aktion - und so reagierten die Spieler

Maina ist zurück - Startelfeinsatz zu früh?

Was Hoffnung macht: Linton Maina ist nach seiner Verletzung zurück. „Linton macht einen guten Eindruck“, gab Doll zu. Er „bringt Geschwindigkeit rein, spielt unbekümmert“. Auch ihn wollen die 96-Fans von Beginn an sehen. Ob ein Startelfeinsaz zu früh für den 19-Jährigen kommt, bleibt abzuwarten. Im Sturm würdet Ihr Euch über eine Rückkehr von Benjamin Hadzic freuen. Unter Breitenreiter machte der Angreifer seine ersten Spiele in der Bundesliga, unter Doll kam Hadzic bisher aber noch gar nicht zum Zug und trainierte zuletzt wieder bei der Reserve.

Für diese Startaufstellung habt Ihr Euch entschieden: