Gloster vor dem Absprung? PSV Eindhoven legt offenbar Angebot für 96-Talent vor

Verlässt Chris Gloster Hannover 96 nach nur einem Jahr? Das US-amerikanische Abwehrtalent steht beim niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven auf dem Zettel - und die PSV macht jetzt offenbar ernst. Wie zuerst ESPN berichtet hatte, haben die Niederländer schon am Freitag ein erstes Angebot für den 18-jährigen Youngster eingereicht. Am Sonntagmittag berichtete darüber auch das Eindhoven Dagblad.

Gloster liebäugelt mit Wechsel

Gloster soll einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt sein, unter anderem lockt sein Landsmann und Altersgenosse Richie Ledezma, der seit einem Jahr bei Eindhoven spielt, aber überwiegend in der U19 zum Einsatz kam.

Bei 96 steht Gloster, der sich wie Teamkollege Sebastian Soto bei der U20-WM in den Fokus spielte, nur noch ein Jahr unter Vertrag. Will der Zweitligist also noch eine Ablösesumme einstreichen, dann in dieser Transferperiode. Ein Profivertrag wurde Gloster von 96 bislang nicht angeboten - in Eindhoven nun offenbar schon.