Glück, aber nicht glücklich: B-Juniorinnen von Hannover 96 steigen per Los in die Bundesliga auf

Die Losfee brachte Glück, aber was war das für ein irrer Entscheid! Weil die Saison abgebrochen ist, wurde per Los über den Aufsteiger in die B-Juniorinnen-Bundesliga entschieden. Die Mädchen von Hannover hatten Glück, steigen auf - und sind trotzdem nicht nur glücklich.

Der Aufstieg habe „bei aller Erleichterung einen Beigeschmack“, sagt 96-Frauensportchef Lars Gänsicke. „Trotzdem ist die Freude riesengroß, das Trainerteam ist explodiert vor Glück. Wir wollen uns in der 1. Liga behaupten.“ Der zweifache U17-Niedersachsenmeister steigt erstmals in die Bundesliga auf. In Gedanken, betont Gänsicke, sei das Team aber auch bei den Losverlierern Rahlstedter SC aus Hamburg und dem Schleswig-Holstein-Meister Kiel. “Für die ist das megabitter. Du hast es nicht in der eigenen Hand, guckst nur auf die Lostrommel ...”

96 hatte sich lange gegen die irre Entscheidungsfindung gewehrt, wollten eine sportliche Lösung fürs Aufstiegsproblem finden. “Das wurde alles vom Verband abgelehnt. Wir haben zum Beispiel geprüft, ob wir in Nordrhein-Westfalen oder Thüringen spielen können. Wir haben ein Elfmeterschießen beantragt.” Der Verband bevorzugte die irre Losregel. Gänsicke ist glücklich, dass es trotzdem mit dem Aufstieg geklappt hat. “Ich bin überzeugt, dass wir das beste Team hatten und in einer Relegation auch sportlich aufgestiegen wären.” Aber: “Der Beigeschmack bleibt.”