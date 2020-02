"Glück im Unglück": Entwarnung bei Indians-Stürmer Chad Niddery

Diese Szene wirkte dramatisch: Im Derby zwischen den Scorpions und den Indians waren erst wenige Minuten gespielt, als Chad Niddery von einem Schuss getroffen wurde. Der panisch wirkende ECH-Stürmer spuckte Blut und fuhr sofort vom Eis, deutete mit einer Geste in Richtung Bank an, dass sofort ein Krankenwagen gerufen werden solle.

Entwarnung folgte noch am späten Abend

Im Friederikenstift folgten noch am späten Abend eingehende Untersuchungen. Der befürchtete Rippenbruch bestätigte sich nicht. Derzeit ist von einer Prellung auszugehen – jedoch ist bislang nicht klar, woher das Blut kam. „Offenbar hat Chad Glück im Unglück gehabt – bei einer gebrochenen Rippe, die sich in die Lunge bohrt, hätte es auch anders ausgehen können“, sagt Indians-Teambetreuer Benjamin Ropers. Verletzungspech hatte der ECH bislang genug, Niddery bleibt also ein Hoffnungsträger für die Play-offs.