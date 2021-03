Glücklicher Sieg im Ostkracher: IceFighters Leipzig gewinnen in Overtime gegen Erfurt

Leipzig. Dieses Duell sprach jahrelang für Kampf und manchmal auch Krampf. In dieser Saison steht es vor allem für spielerische Klasse. Die Exa Icefighters Leipzig haben ihren fünften Sieg in Folge einfahren können und haben in einem Kracherspiel mit 5:4 (1:0, 0:2, 3:2, 1:0) nach Verlängerung bei der Überraschungsmannschaft aus Erfurt gewonnen. Dabei hatten die Eiskämpfer dieses Mal das nötige Schiedsrichter-Glück auf ihrer Seite. Alle Schlüsselszenen gingen an die Messestädter in den letzten Minuten. Aufgrund einiger Benachteiligungen im Saisonverlauf ausgleichende Gerechtigkeit.

