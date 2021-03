Glückslos? RB Leipzig muss im Pokal-Halbfinale gegen Bremen oder Regensburg ran

In jedem Fall eine Premiere

Egal wer am Ende Leipzigs Gegner sein wird: Für den Bundesliga-Zweiten wird es das erstmalige Aufeinandertreffen im Wettbewerb sein. Weder mit Bremen noch mit Regensburg bekam es RB bisher im rahmen des DFB-Pokals zu tun. Unbekannt ist den Kickern von Cottaweg indes natürlich keiner der möglichen Kontrahenten. Gegen den SSV Jahn gab es in der Drittliga-Saison 2013/14 zwei Duelle. Beide gingen jeweils zu null an die Leipziger. Auf den SV Werder trafen die Roten Bullen bisher neunmal, gewannen sechs der Partien, verloren zwei, beide in Bremen.