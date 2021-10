Glückwunsch, Alter Schwede: RB Leipzigs Forsberg will 30. Geburtstag mit Sieg gegen Fürth feiern

RB Leipzig möchte an die gute Leistung beim Paris-Spiel anknüpfen und Fürth ohne Punkte nach Hause schicken. Ein Sieg wäre dabei ein schönes Geschenk für Geburtstagskind Emil Forsberg, welcher sich mit einem Treffer selbst beschenken könnte.

Leipzig. RB gegen Fürth. Vize-Meister gegen Aufsteiger. Ungleiches Duell? Eigentlich ja. Uneigentlich auch. Anpfiff ist am Samstag 15.30 Uhr. Das 3 G-Modell kommt vorerst zum letzten Mal zur Anwendung, 24.758 Zuschauer dürfen dabei sein. Wer bei einem der einschlägigen Anbieter zehn Euro auf einen Sieg der Roten Bullen gegen Greuther Fürth setzt, kriegt 11,40 Euro zurück. Falls RB gewinnt. Für 1,40 Euro kann man sich in der neuen Grato-Espresso-Bar in der Münzgasse einen Espresso kaufen und 40 Cent Trinkgeld geben. Wer zehn Euro für einen Dreier des Rang-Letzten erübrigt, kassiert im Fall der Fälle 230 Euro. Dafür könnte man sich eine Espresso-Maschine kaufen. Anzeige

Die Gesprächsgrundlage: RB braucht die drei Punkte, um die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit kleiner zu machen. Das sieglose Fürth braucht ein Erfolgserlebnis, um Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit zu zerstreuen.

Die Trainer: Fürths Coach Stefan Leitl, 44, ist voller Respekt, aber nicht ohne Hoffnung: „Jeder weiß, welch schwere Aufgabe auf uns zukommt. RB ist eine der besten Mannschaften in Deutschland, das haben sie auch eindrucksvoll in Paris gezeigt. Es ist aber auch keine unlösbare Aufgabe. Wir rechnen uns mit einem mutigen und disziplinierten Auftritt etwas aus.“

Jesse Marsch: „Paris war unser bestes Spiel der Saison. Jeder Einzelne hat alles für die Gruppe gegeben. Wir brauchen immer Intensität und Laufbereitschaft.“ Und: „Fürth wird ein anderes Spiel.“

Filigranes und viel Gefühl nötig

Alles anders: Die Pariser Hochglanz-Kicker litten schwer unter den Zudringlichkeiten der Leipziger Balljäger, hatten keine Lust, ihre edlen Spazierstöcke in jedes Duell zu halten, störten im Laissez-faire-Modus, ließen RB Raum und Zeit, um gefährlich zu werden.

Fürth? Andere Spielwiese. Die Fürther werden um ihr Leben rennen, in der Leipziger Pressing-Zone ohne Risiko spielen (hoch-weit), die Räume zwischen den Mannschaftsteilen klein halten. Während in Paris das große und grobe Besteck gefragt war, ist am Samstag Filigranes und viel Gefühl nötig. Teelöffel, Kuchengäbelchen, Maniküre, solche Sachen.

Über die Schallmauer 30

Womit wir bei Edel-Techniker Emil Forsberg wären. Der alte, junge Schwede feiert an diesem Sonnabend seinen 30. Geburtstag, ist nach RB-Lesart ein Methusalem, aber rüstig unterwegs. „Ich bin eine Maschine“, sagt Forsberg, der seit Januar 2015 ein Roter Bulle und Großmeister des ersten und finalen Ballkontaktes ist. Seine Bilanz ist eine, die für sich und ihn spricht. 226 Pflichtspiele, 50 Tore, 57 Vorlagen, 16 von 18 Elfmetern verwandelt. Wünsche zum Geburtstag, Herr Forsberg? „Einen Sieg und ein Tor – das wäre nicht schlecht.“ Anzeige

Über die Schallmauer 30 hat sich Forsberg gegenüber dieser Zeitung jüngst so geäußert. „Ich liebe mein Leben, habe eine tolle Familie, den besten Job der Welt. Das ändert sich nicht mit meinem 30. Geburtstag. Ich glaube, dass das Gesamtpaket Forsberg jetzt fast komplett ist. Ich setze mir keine Grenzen, weder was die sportlichen Ziele noch was das Alter angeht. Vielleicht spiele ich ja bis 40, werde dann Trainer von RB und hole gleich mal zwei, drei Titel.“ Passend zum Thema: Forsbergs berühmter schwedischer Landsmann Zlatan Ibrahimovic ist gerade 40 geworden und verkörpert immer noch Weltklasse. Jesse Marsch hofft auf „die nächsten 50 Forsberg-Tore“ und wird den „Superspieler“ (Marsch) natürlich aufstellen.

Laimer nach Paris-Gala unverzichtbar