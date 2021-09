Gnabry-Fan mit Müller-Nummer: Karim Adeyemi nach Tor-Debüt beim DFB "geflasht"

Vor lauter Glück verstieß Karim Adeyemi gleich gegen eine Regel von Hansi Flick. Im flotten Teenager-Tempo lief der Stürmer nach seinem mit einem Tor gekrönten Länderspieldebüt gegen Armenien (6:0) hinauf in den Mittelrang der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena, lachte und herzte sich mit seinen Eltern und seinem großen Förderer Manni Schwabl. Zur obligatorischen Ad-hoc-Teamsitzung in der DFB-Kabine kam der 19-Jährige deshalb zu spät. Was Flick ihm schmunzelnd verzieh. "Er hat was gut gehabt, es ist abgegolten", sagte der Bundestrainer.

