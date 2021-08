Gnabry, Kimmich und Co. eingetroffen: Bundestrainer Flick begrüßt Nationalspieler in Stuttgart 

Der neue Bundestrainer Hansi Flick hat am Sonntagabend den Großteil der von ihm berufenen 26 Nationalspieler pünktlich im Stuttgarter Teamhotel begrüßen können. Einige Akteure, die am Tag der Zusammenkunft vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein, Armenien und Island noch für ihre Vereine aktiv waren, sollten erst später eintreffen. Erst am Montag wird Thilo Kehrer in Schwaben erwartet. Der Verteidiger spielte am späten Sonntagabend noch mit seinem Verein Paris Saint-Germain in Frankreichs erster Liga auswärts gegen Stade Reims. Kehrer stand bei PSG in der Startelf.

