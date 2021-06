Gnabry-Kritik an DFB-Fans nach Pfiffen gegen Sané: "Unterstützung wäre schöner"

Seine persönlichen Erinnerungen an London sind gut: Am 1. Oktober 2019 erzielte Serge Gnabry beim 7:2-Sieg mit dem FC Bayern in der Champions-League-Gruppenphase bei Tottenham (Ortsteil in Nordlondon) vier Treffer, im Achtelfinal-Hinspiel am 25. Februar 2020 bei Chelsea London (3:0) gelangen im zwei Tore. "Bisher ist meine Rückkehr auf die Insel immer ganz gut gelungen“, sagte der Nationalspieler, der in England für Arsenal und West Brom spielte, am Samstag. Anzeige

Nur das Wembley-Stadion, das kennt er noch nicht – es wäre der perfekte Ort, seine schwache Vorrunde bei der EM auf einen Schlag vergessen zu machen. "Als Stürmer ganz vorne drin zu sein und noch kein Tor geschossen zu haben, das ist keine Wunschvorstellung“, sagte Gnabry selbstkritisch vor dem EM-Kracher im Achtelfinale gegen die "Three Lions" am Dienstagabend (18 Uhr/ARD und Magenta TV). "Man muss geduldig sein, das ist neu für mich."

Der Zuschauer muss aber auch geduldig mit Gnabry sein: Der Stürmer konnte in keiner der bislang drei Partien überzeugen, war ein Schwachpunkt im Offensivspiel der deutschen Mannschaft. Dabei hatte der Bayern-Star vor dem Turnier angekündigt, am liebsten "in jedem EM-Spiel einen Treffer erzielen zu wollen". Vielleicht platzt gegen England der Knoten. "Ich habe sehr viel Vorfreude auf so ein großes Spiel und hoffe, dass wir weiterkommen“, so Gnabry.





Gnabry nimmt Sané in Schutz: "Kann nicht verstehen, warum gepfiffen wird"

Ob sein Kumpel Leroy Sané dabei helfen kann, ist fraglich. Bei der Achterbahnfahrt gegen Ungarn (2:2) stand er für den angeschlagenen Thomas Müller in der Startelf - und enttäuschte erneut. In der Münchener Allianz-Arena gab es sogar Pfiffe gegen den Bayern-Profi. Für Gnabry unverständlich. "Persönlich kann ich nicht verstehen, warum gepfiffen wird“, kritisierte der Stürmer die deutschen Fans. "Es wäre natürlich viel schöner, wenn Unterstützung käme. Wenn dann eine Aktion zu einem Tor führt, ist das Geschrei wieder groß.“ Die Leistung von Sané gegen Ungarn bewertete Gnabry anders als viele Fans. „Er hat Gas gegeben, defensiv gearbeitet. Darauf kann er aufbauen. Bei dem Talent und der Spielstärke, die er hat, wird er sich immer durchsetzen. Bisher lief es nicht so rund im Turnier für ihn, aber da ist er auch nicht der Einzige.“

Auch Gnabry selbst muss eine deutliche Schippe drauflegen, damit es mit dem EM-Viertelfinale klappt. "England hat super Spieler in seinen Reihen. Wir haben großen Respekt“, warnte der Stürmer. "Wir wollen mit einer Leistung, wie wir sie auch gegen Portugal gezeigt haben, auflaufen und sie schlagen." Doch die Fehler, die der Europameister im Spiel gegen das DFB-Team gemacht hat, wird England nicht wiederholen.