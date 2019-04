Durch die Dunkelbrille sind beim Goalball alle gleich

Dresden. Wer Goalball, eine der beliebtesten Sportarten für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, live erleben möchte, hat am Samstag von 8.30 bis 18 Uhr in der Sporthalle des Dresdner Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasiums (Hülßestraße 16) Gelegenheit dazu. Die Goalballer der SG Versehrte Dresden richten den 3. Bundesligaspieltag aus. Dazu erwarten sie Mannschaften aus Rostock, Nürnberg, Chemnitz, Marburg und Königs Wusterhausen. Zur Grundausstattung der Spieler gehören neben zwei neun Meter breiten Toren ein Ball mit Glöckchen drin sowie Dunkelbrillen für jeden Spieler, egal ob er blind ist oder Restsehvermögen besitzt. Sehbehinderte und Nichtbehinderte können den Sport ausüben – durch die Dunkelbrille sind alle gleich. Pro Team dürfen sich maximal zwei Spieler ohne Sehbehinderung auf dem Spielfeld bewegen. Gespielt wird zweimal zwölf Minuten.

Nachdem die deutsche Herren-Nationalmannschaft 2017 Vizeeuropameister und 2018 Vizeweltmeister wurde, hat sich Goalball in Deutschland stark entwickelt. Seit diesem Jahr gibt’s unter der 1. auch eine 2. Bundesliga. Ziel der Dresdner ist, nicht abzusteigen. Rund zehn Mitglieder hat die Abteilung Goalball zurzeit im Alter von 25 bis 30 Jahren. Unter ihnen sind auch zwei Ex-Nationalspieler: Christian Friebel (30) war von 2006 bis 2016 Mitglied der deutschen Auswahl. Er gewann 2007 EM-Bronze mit den Herren und wurde mit den Junioren Weltmeister. 2016 nahm er an den Paralympics in Rio de Janeiro teil, wo das deutsche Team Sechster wurde. Sein Bruder Daniel Friebel (25) war Jugendnationalspieler.

„Auch der soziale Faktor ist nicht zu unterschätzen“

Alexander Schreck spielt seit 2016 in Dresden und trainiert seit Anfang 2018 die Gruppe auch als lizenzierter Trainer. Einst begann er in Halle (Saale) mit Leichtathletik. Dann wechselte er an das Blindenschulzentrum nach Königs Wusterhausen, um sein Abitur abzulegen. In dieser Zeit fing er mit Goalball an. „Ursprünglich habe ich mit diesem Sport begonnen, um meine Wurfkraft für die Wurfdisziplinen zu stärken. Dann hat es mir aber so großen Spaß gemacht, dass ich beim Goalball geblieben bin“, erzählt der 26-Jährige, der sich außerdem im Behinderten- und Rehabilitationssportverband Sachsen ehrenamtlich als Jugendwart engagiert.

„Für unseren Sport sind ein gutes Gehör, Koordination, Gewandtheit und Körperspannung wichtig. Aber auch der soziale Faktor ist nicht zu unterschätzen. In unserer Gemeinschaft von Gleichaltrigen können wir auch über Alltagsprobleme sprechen“, erzählt er weiter. Weitere Mitstreiter ab 16 Jahre, egal ob männlich oder weiblich, sind willkommen. Trainiert wird zweimal pro Woche in der Turnhalle eines Berufsschulzentrums an der Blochmannstraße (montags 19 bis 21.30 Uhr, donnerstags 19 bis 20.30 Uhr). E-Mail: goalball-dresden@gmx.de Claudia Trache

