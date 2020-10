Godshorn will in Eilvese punkten: "Mit zwei Siegen ist man wieder voll dabei"

Die Spieler des STK Eilvese haben in den beiden jüngsten Partien jeweils nur einen Treffer erzielt. Dabei erspielten sie sich jeweils eine Fülle an Tormöglichkeiten. Im Training habe Trainer Thassilo Jürgens seine Spieler deshalb auf das leere Tor schießen lassen, sagte er scherzhaft. „Getroffen hat aber nur einer“, sagte er lachend in Anspielung auf das auslassen der Tormöglichkeiten.

Wenn der STK am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten TSV Godshorn (durch die Niederlage des TSV Wetschen einen Platz vorgerutscht) ran muss, wäre Jürgens sogar wieder mit einem 1:0-Erfolg zufrieden. „Wir hätten drei Punkte und alles wäre gut.“