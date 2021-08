Historisches Gold für Alexander Zverev: Deutscher Tennis-Star besiegt Karen Khachanov im Olympia-Finale

Was für ein Moment! Alexander Zverev schreibt bei den Sommerspielen in Tokio deutsche Tennis-Geschichte. Der 24 Jahre alte Hamburger ist der erste deutsche Einzel-Olympiasieger im Herren-Tennis. Im Finale setzte sich der deutsche Top-Spieler in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1 gegen den Russen Karen Khachanov durch, dem die Silbermedaille bleibt. Anzeige Der Deutsche, der im Halbfinale den haushoch favorisierten Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, hinterließ bereits im ersten Satz den deutlich besseren Eindruck und dominierte die Partie eindrucksvoll. Zverev gelang ein frühes Break zum 2:1, danach brachte er sein Aufschlagspiel sauber über die Bühne. Beim Stand von 5:3 holte sich der in Japan überragend und fokussiert wie selten auftretende Hamburger das nächste Break und machte den ersten Satzgewinn perfekt. Der Grundstein für Gold war damit gelegt.

In den zweiten Satz startete Zverev wieder furios. Ohne Punktverlust gewann der 24-Jährige das erste Spiel im zweiten Durchgang, danach holte er sich direkt das Break. Die Führung gab der deutsche Top-Star nicht mehr aus der Hand. Er ließ Khachanov bei eigenem Aufschlag kaum eine Chance, holte zudem auch das zweite Break zum zwischenzeitlichen 4:0. Besonders an der Grundlinie präsentierte sich der Hamburger viel beweglicher und setzte seinen Kontrahenten auch bei dessen Aufschlägen immer wieder unter Druck. Am Ende machte der 24-Jährige den Olympia-Sieg mit einem 6:1 im zweiten Satz perfekt.