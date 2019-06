Gold! Carlotta Nwajide vom DRC Hannover rudert zum Euro-Titel

„Das ist das erste Mal, dass für mich die Hymne bei der Siegerehrung gespielt wird“, freut sich die 23-Jährige über die Goldmedaille bei den Ruder-Europameisterschaften. Fast genau vor zehn Jahren war die Athletin vom Deutschen Ruder-Club Hannover zum ersten Mal beim Schulruderverein der Humboldtschule ins Boot gestiegen. Der Beginn einer steilen Karriere: Bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften 2012 und 2016 holte sie bereits Bronze. Vergangenes Jahr eröffnete sich mit ihrem WM-Silber im Plovdiv/Bulgarien im Doppelvierer das Tor zum großen Ziel: „Ich will 2020 in Tokio starten“, sagt Carlotta selbstbewusst. Und jetzt ihr größter Erfolg in Luzern, für den sie ihr ganzes Leben umgekrempelt hat und nach Berlin gezogen ist.

Heimtrainer Zimmer glaubt an Olympia-Start

„Carlotta ist absolut fokussiert und auf bestem Weg ihr großes Ziel, die Olympia-Teilnahme, zu erreichen“, sagt ihr DRC-Heimtrainer Thorsten Zimmer. Vor Tokio gibt es noch eine weitere sportliche Hürde zu umschiffen: Die WM in Linz im August, bei der Nwajide nun sicher starten wird. Fraglich war bisher, in welcher Bootsklasse. In der Nationalmannschaft gab es zuletzt Gerangel um die acht Rollsitze in den drei Skull-Booten. Der EM-Titel sollte ihr nun einen Platz garantieren. „Der Doppelzweier mit Leonie Menzel aus Düsseldorf läuft einfach gut. Das habe ich schon gemerkt, als wir zum ersten Mal zusammen im Boot saßen“, sagt Nwajide. Das sportliche Rendezvous mit der drei Jahre jüngeren Düsseldorferin passierte erst Ende April. In zwei Monaten gelang es den beiden, zu einem goldenen Ruder-Duo zusammenzuwachsen. „Läuft bei uns.“ ch