Gold-Chancen im Bob, Rodeln oder Skispringen? Das deutsche Olympia-Team im Medaillen-Check

14-mal Gold, 31 Medaillen insgesamt und in der Nationenwertung nur hauchdünn von Norwegen geschlagen: Die deutsche Bilanz bei den Olympischen Winterspielen 2018 war hervorragend. An diese Ausbeute könnte die erfolgreichste Wintersportnation der Geschichte (150-mal Olympiagold) auch bei diesen Spielen herankommen. Der SPORTBUZZER macht den Medaillencheck. Anzeige

Biathlon: Mit dreimal Gold und sieben Medaillen waren die deutschen Skijäger die erfolgreichste Nation bei den Winterspielen von 2018. Die Olympiasieger von damals –Laura Dahlmeier (zweimal) und Arnd Peiffer – sind jedoch zurückgetreten und nur noch als TV-Experten am Bildschirm zu erleben. Die größten Medaillenchancen gibt es –beginnend mit dem Mixed am Samstag – in den drei Staffelrennen. Der sportliche Leiter Bernd Eisenbichler hofft auf "vier Medaillen, jeweils zwei pro Geschlecht". SPORTBUZZER-Prognose: 3 Medaillen



Bob: Mit Seriensieger Francesco Friedrich kommt der vielleicht größte Goldfavorit der gesamten Winterspiele aus dem deutschen Team. Alles andere als eine Wiederholung seines doppelten olympischen Goldgewinns im Zweier und Vierer wäre eine große Überraschung. Ebenfalls gute Medaillenchancen hat Johannes Lochner. Bei den Frauen zählen Laura Nolte und Mariama Jamanka zu den Mitfavoritinnen. Die Olympiasiegerin von 2018 hat sich mit Alexandra Burghardt eine olympische 100-Meter-Sprint-Halbfinalistin als Raketenanschub in den Zweier geholt. Neu bei den Frauen steht der Monobob im Olympiaprogramm, auch hier mit guten deutschen Medaillenchancen. SPORTBUZZER-Prognose: 5 bis 6 Medaillen

Eishockey: Wiederholt sich das Wunder von Pyeongchang, als Deutschland sensationell Silber gewann? Die Chancen darauf stehen nicht schlecht, weil auch dieses Mal die besten NHL-Profis wegen Corona fehlen werden. SPORTBUZZER-Prognose: 1 Medaille

Nordische Kombination: Vor vier Jahren räumten die deutschen Winterzweikämpfer alle drei möglichen Goldmedaillen ab. Diesmal ist jedoch der Norweger Jarl Magnus Riiber der große Favorit. Vinzenz Geiger hat ihn zuletzt allerdings schon geschlagen. Routinier Eric Frenzel, der zumindest im Teamwettbewerb von seinem vierten Olympiagold träumt, ist bei der Ankunft positiv auf das Coronavirus getestet worden und erlebte die Eröffnungsfeier im Quarantäne-Hotel. SPORTBUZZER-Prognose: 3 Medaillen

Rodeln: Genau wie 2018 (drei Goldmedaillen) sind die Medaillenchancen in der zweiten deutschen Paradedisziplin im Eiskanal glänzend. Die Gesamtweltcupsiege im Einer (Johannes Ludwig und Julia Taubitz) und Doppelsitzer (Toni Eggert/Sascha Benecken) gingen an das erfolgsverwöhnte Team. Dazu gehen auch die Olympiasieger Felix Loch, Natalie Geisenberger und Tobias Wendl/Tobias Arlt auf Goldjagd. Damit sind die deutschen Rodler natürlich auch im Teamwettbewerb die klare Nummer eins auf der Favoritenliste. SPORTBUZZER-Prognose: 6 bis 7 Medaillen

Skeleton: Auch wenn es kurz vor den Winterspielen gleich zweifachen Corona-Alarm im Team gab, sind die Medaillenchancen intakt. Neben Tina Hermann gilt auch Jaqueline Lölling als Olympiazweite von 2018 als Podestkandidatin. Bei den Männern ist Christopher Grotheer nach den Corona-Problemen von Axel Jungk der größte deutsche Hoffnungsträger. SPORTBUZZER-Prognose: 1 bis 2 Medaillen

Ski Alpin: Die realistischsten Medaillenchancen hat Slalomspezialistin Lena Dürr. Sie fuhr in diesem Winter bereits dreimal aufs Podest. Auch Speed-Queen Kira Weidle mit einem zweiten Platz in der Abfahrt und Linus Straßer mit seinem Sieg beim Nachtslalom von Schladming ließen aufhorchen. Anzeige SPORTBUZZER-Prognose: 1 Medaille

Skispringen: Mit Severin Freund (Team-Olympiasieger 2014), Carina Vogt (Olympiasiegerin 2014) und Andreas Wellinger (Olympiasieger 2018) haben es die deutschen Skisprunghelden der letzten Winterspiele nicht ins deutsche Team geschafft. Dennoch stehen die Medaillenchancen in jeder der diesmal fünf Entscheidungen – der Mixed-Wettbewerb feiert Premiere – blendend. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist als Gesamtweltcup-Spitzenreiter nach Peking gereist. Katharina Althaus, Olympiazweite von 2018, stand im Weltcup regelmäßig auf dem Podest. Vor allem in den beiden Teamwettbewerben ist Gold in Reichweite. SPORTBUZZER-Prognose: 4 bis 5 Medaillen

Snowboard: Im Parallelslalom gelten die Olympiabronzegewinnerin Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister als ganz heiße Podestkandidaten, aber auch in den Freestyle-Disziplinen sind die Fortschritte unübersehbar. Boardercrosser Martin Nörl hat bei der Olympiageneralprobe in Cortina seinen dritten Weltcupsieg gefeiert und tritt als Nummer eins der Welt im Genting Snow Park von Zhangjiakou an. SPORTBUZZER-Prognose: 3 Medaillen