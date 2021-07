Olympische Spiele – das ist immer das Warten auf die erste Medaille . 2016 erlösten die Vielseitigkeitsreiter das deutsche Team mit Silber. Michael Jung legte kurz danach im Einzel nach – das erste Gold. Vor fünf Jahren eroberte das deutsche Team insgesamt 42 Medaillen, davon 17 goldene. Auch in diesem Jahr soll es wieder reichlich Edelmetall geben. Der SPORT BUZZER macht den Check – das sind unserer Medaillen-Kandidaten in Tokio.

In Rio vom Dauerrivalen Großbritannien abgefangen, will das Team die Bugspitze vorn haben. Druck verspürt Schlagmann Hannes Ocik nicht: "Den hast du immer, wenn du im Achter sitzt. Da ist die Erwartungshaltung Gold." Finale: 30. Juli, 2.45 Uhr. Einer-Fahrer Zeidler ist der Senkrechtstarter. 2016 erst vom Schwimmen zum Rudern gewechselt, wurde er bereits drei Jahre später Welt- und Europameister. Mit EM-Gold war der Saisoneinstand perfekt. Finale: 29. Juli, 2.18 Uhr.

Dressur Equipe und Isabell Werth

2012 in London schnappten die Briten dem deutschen Reitteam nach sieben Siegen in Folge den Titel weg. In Rio drehten Isabell Werth und Co. den Spieß um. "In Tokio haben wir ganz klare Erwartungen an die Mannschaftswertung, den Rest werden wir sehen", sagt Werth. Im Klartext: Gold. Finale: 27. Juli, 10 Uhr. Die 52-jährige Rheinbergerin Werth ist mit ihrer Fuchsstute Bella Rose auch Goldkandidatin im Einzel und seit Rio (sechstes Gold) die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt. Finale: 28. Juli, 10.30 Uhr.

Vierer-Kajak der Männer und An­drea Herzog

Die Rennkanuten sind die Medaillengaranten. Sportdirektor Jens Kahl erwartet sechs- bis siebenmal Edelmetall. Die Goldbank seit Jahren ist der Kajakvierer. Finale: 7. August, 5.19 Uhr. Ex-Handballerin Andrea Herzog (21) wurde 2019 Weltmeisterin im Kanuslalom, lebt im Canadier-Einer ihren Hang zur Perfektionistin aus. Finale: 29. Juli, 8.46 Uhr.

Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich

Spätestens seit der WM im Februar 2020 sind die Bahnrad-Girls in aller Munde. Hinze (23) räumte dreimal Gold ab, darunter mit Friedrich (21) im Teamsprint. Friedrich ist in Topform, fuhr in der Vorbereitung einen neuen Bahnrekord in Cottbus. Die Mecklenburgerin startet im Teamsprint, Keirin und Sprint. Ihr Trainer-Vater Ingo Eichberg hält sogar dreimal Gold für möglich. Finale: 2. August, 18.09 Uhr.