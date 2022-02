Gold-Favorit Francesco Friedrich vor Start der Bob-Wettbewerbe: "Es gibt keine vergleichbare Bahn in der Welt"

Es war ringsherum alles gigantisch, ein super Bauwerk. Die Bahn ist sehr selektiv und schwierig, weil dort wenig Druck auf den Bob herrscht. Wenn das der Fall ist, dann kann man den Bob immer weniger kontrollieren und ihn nicht da hindrücken, wo man will. In Yanqing muss ich den Bob eher machen lassen, was die Bahn vorgibt, das ist nicht so einfach. Es gibt keine vergleichbare Bahn in der Welt.

Kritik gab es am Eiskanal, der nach Olympia wohl nur selten genutzt werden wird. Ist das zeitgemäß?

Das Thema Nachhaltigkeit wird seit Jahren bei Olympischen Spielen oder der Fußball-WM nicht groß beachtet – das ist nicht in Ordnung. Wir haben genügend Bobbahnen, Skisprungschanzen und Skistrecken auf der ganzen Welt. Man müsste das Konzept einfach überdenken und die Spiele nicht an Regionen, sondern an Länder vergeben. Dann könnte man in Deutschland beispielsweise in Berlin Eisschnelllauf machen, Eishockey in Erfurt spielen, Bob in Altenberg, Winterberg oder Königssee fahren und Skispringen an verschiedensten Standorten. Dafür benötigt man nur einen Bruchteil des Geldes und fördert mit dem Rest lieber die Infrastruktur in dem Land und baut nicht für viele Milliarden neue Sportstätten, die dann nicht mehr genutzt werden. Aber vielleicht sieht das IOC das Ganze auch mit zu vielen Dollar-Zeichen in den Augen.