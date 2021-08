"Ich hatte keine Chance": Wie Gold-Favorit Johannes Vetter sein Speerwurf-Debakel erklärt

Es waren die schwersten 300 Meter seines Lebens. Das olympische Speerwerfen ging in die entscheidende Phase. Doch für Johannes Vetter war es vorzeitig beendet. Den Rucksack geschultert stapfte er, geführt von einem Helfer, am Rande der Laufbahn entlang durchs Stadion in Richtung Ausgang. Der überlegene Speerwerfer der vergangenen zwei Jahre wurde mit einem Wurf von 82,52 Metern sowie zwei ungültigen Versuchen Neunter und schied vor dem Finale der besten acht Werfer aus. Eine faustdicke Überraschung. Denn das Speerwurf-Gold hatte eigentlich schon den Namen Vetter am Band. Seine vergangenen 19 Wettkämpfe hatte er alle gewonnen, in diesem Jahr siebenmal die 90-Meter-Marke übertroffen. Seit Mai ist er mit 96,29 Metern Jahresbester. Was sollte da noch schief gehen?

