Gold für den VfL Wolfsburg: Aus drei Medaillen wurden an einem Tag acht

Der Profi-Fußball überstrahlt seit zwei Jahrzehnten alles beim VfL Wolfsburg, doch bis dahin hatte der Verein in Deutschland einen guten Namen durch viele andere Sportarten. Wie sich die Zeiten verändert haben, wurde im August 2016 schlagartig klar: Die Zahl Olympischer Medaillen für den Verein verdreifachte sich beinahe auf einen Schlag . Zugegeben: in einem Mannschaftssport. Und einem jungen zudem. Erst seit 20 Jahren stand Frauenfußball auf dem Olympischen Programm. Der VfL, der sich in diesem Jahrzehnt angeschickt hatte, zur Macht im Frauenfußball zu werden, unterstrich den Statuts eindrucksvoll. Mit Torfrau Almuth Schult, Lena Goeßling (eingewechselt) und Alexandra Popp , die für den deutschen Dauer-Doublesieger immer noch feste Größen sind, standen drei VfLerinnen im Finalteam, das Schweden mit 2:1 besiegte. Isabel Kerschowski und Babett Peter , die den VfL inzwischen verlassen haben, waren im Turnierverlauf zum Einsatz gekommen. Es war das 180. und letzte Länderspiel für Silvia Neid als Bundestrainerin, für Schult war es wiederum das erste Turnier als Nummer 1 gewesen. Kein Team hatte 2016 mehr Olympiateilnehmerinnen als der VfL, für den aufseiten der Silbergewinnerinnen noch die langjährige VfL-Kapitänin Nilla Fischer agierte.

In den traditionellen Olympischen Sportarten und Einzeldisziplinen spielten Aktive des VfL schon seit 1996 keine Rolle mehr. Mannschaftssport hatte derweil bei Olympia an Stellenwert gewonnen. Und ein kleiner Argentinier gewann als Spieler des VfL Wolfsburg mit seinem Nationalteam 2004 die Goldmedaille: Andrés D’Alessandro. In der Bundesliga hatte er beim VfL nie so geglänzt, wie man es sich vom damals teuersten Zugang aller Zeiten (9 Mio. Euro) vorgestellt hatte. D‘Alessandro überzeugte in Europa (Portsmouth, wohin ihn der VfL verliehen hatte; Saragossa) nie, kam auch nur auf 28 Länderspiele für Argentinien, fand sein sportliches Glück in Brasilien, wo er für Internacional Porto Alegre ein umjubelter Star wurde. Mit inzwischen 39 hat er dort immer noch einen Vertrag. 2004 aber, da galt er noch als aufgehender Stern auf der ganz großen Bühne, durften die VfL-Fans Hoffnungen in ihn setzen. Und er war einer der Schlüsselspieler im argentinischen Olympia-Team, wenn auch in den Schatten gestellt von Carlos Tevez, der acht Turnier-Tore für Argentinien erzielte. Nach einem starken ersten Jahr (29 Spiele, elf Tore), kam D‘Alessandro nach der Goldmedaille beim VfL nur noch auf 19 Spiele. Wie immer mal überragend, mal lustlos wirkend. Es passte einfach nicht mit dem Spieler, der 2006 als bis dahin teuerstes Missverständnis den Verein verließ.

Die erste Olympiasiegerin des VfL war Hildegard Falck 1972 gewesen: Sie raste – und das Publikum raste auch. Am 3. September 1972 bei den Olympischen Spielen in München war sie auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit. Eine Trainingsbesessene, die vom TuS Nettelrede bei Bad Münder den Weg zum VfL Wolfsburg gefunden hatte. 1971 hatte sie in Stuttgart als erste Frau die 800 Meter unter zwei Minuten absolviert. In München war sie Favoritin. Mit perfekter Einteilung lief sie im Feld mit, schlängelte sich vor der Schlusskurve nach vorn, übernahm die Führung, das Publikum tobte, schrie sie förmlich zum Sieg, als in ihrem Rücken Nijole Sabaite aufholte.