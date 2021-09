Gold im Golden Score! Wolfsburgs Sarah Ischt überzeugt bei Judo-DM

Starker Auftritt, starke Nerven, glänzendes Gold! Sarah Ischt vom VfL Wolfsburg sicherte sich in Stuttgart bei der Judo-DM erstmals den Titel. Nach Bronze im Vorjahr war der Jubel im Wolfsburger Lager groß.

Die nationalen Siegerinnen und Sieger wurden in diesem Jahr spät gekürt. Doch nach coronabedingter Verschiebung der deutschen Einzel-Meisterschaften wurde die Stuttgarter Scharrena am Wochenende doch noch Schauplatz der Titelkämpfe 2021. Rund 300 Judoka kämpften in 14 Gewichtsklassen um Titel und Medaillen.