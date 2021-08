Von Tennis-Held Alexander Zverev bis Eklat beim Fünfkampf: Die Tops und Flops der Olympischen Spiele in Tokio

Die Olympischen Spiele in Tokio sind offiziell beendet . Nach 16 Tagen und 339 Entscheidungen enden die wohl außergewöhnlichsten Spiele der Geschichte - mitten in der Corona-Pandemie, mit einem Jahr Verspätung und ohne Zuschauer. Die Wettkämpfe wurden begleitet durch sportliche Siege und Niederschläge, Aufreger und Eklats. Wer konnte dem Großereignis seinen Stempel aufdrücken? Wer sorgte für negative Höhepunkte? Der SPORT BUZZZER hat die Tops und Flops des größten Sport-Events der Welt zusammengetragen.

Gastgeber: Reduziert, heruntergefahren, weg von der großen Inszenierung der Kulturindustrie, die die Wiederauferstehung nach der Fukushima-Katastrophe feiern wollte. Was mit der Eröffnungsfeier in Moll begann, das wurde zum Sinnbild von Tokio 2021. Noch nie war ein Gastgeber so unsichtbar, so demütig. Sicher auch, um vor dem eigenen Volk, das diese Spiele zum überwiegenden Teil nicht wollte, nicht das Gesicht zu verlieren. Und doch war Japan präsent – insbesondere durch die freiwilligen Helfer. Sie haben den Spielen ein Lächeln gegeben.

Stimmung: Gefüllte Ränge beim Bahnradsport und eine mit Helfern und Sportlern fast voll besetzte Arena beim Basketballfinale sowie beim Speedklettern täuschen nicht darüber hinweg, dass den Spielen eins gefehlt hat: die Zuschauer. Beachvolleyball vor 12 000 an der Copacabana 2016, die Publikumsverehrung für Sprintstar Usain Bolt 2008 in Peking, die Fans, die in Siebenerreihe beim Triathlon 2012 in London mitfieberten – all das gab es in Tokio 2021 nicht.