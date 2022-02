Olympia 2022: Alle deutschen Medaillengewinner im Überblick

Das deutsche Team hat die Olympischen Winterspiele von Peking auf Platz zwei des Medaillenspiegels abgeschlossen. Am Tag der Schlussfeier holte Pilot Francesco Friedrich im Viererbob das insgesamt zwölfte deutsche Gold in China, Johannes Lochner gewann Silber. Zuvor hatten die Alpinen am Sonntag im Mixed-Teamwettbewerb ebenfalls Platz zwei belegt. "Das Ergebnis ist gut für das Team D. Es hat sich gut präsentiert und wir haben für Begeisterung in Sportdeutschland gesorgt", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig bei einer Bilanz-Pressekonferenz der Winterspiele in Peking.

Anzeige