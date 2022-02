Gold im Skeleton: Olympia-Debütantin Hannah Neise sorgt für Sensation - Tina Hermann verpasst Bronze

Olympia-Debütantin Hannah Neise vom BSC Winterberg hat bei den Olympischen Spielen für eine Sensation gesorgt. Die erst 21 Jahre alte Skeletonpilotin, die nach dem ersten Durchgang noch Achte war, raste am Samstag im Sliding Centre Yanqing zur Goldmedaille. Somit holte sie nach dem Premieren-Gold von Christopher Grotheer am Tag zuvor die zweite deutsche Goldmedaille in dieser Sportart. Silber ging an die Australierin Jaclyn Narracot. Die Niederländerin Kimberley Bos holte Bronze. Tina Hermann verpasste im letzten Durchgang nur knapp die Bronzemedaille, fiel im letzten Lauf von Rang drei auf vier zurück.

Anzeige