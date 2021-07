Zverev zwingt Rekord-Jäger Djokovic in die Knie: Deutscher spielt bei Olympia um Tennis-Gold

Alexander Zverev hat im Halbfinale des Olympischen Tennis-Turniers für eine faustdicke Überraschung gesorgt und Dominator Novak Djokovic auf der Jagd nach dem legendären "Golden Slam" jäh gestoppt. Während der Deutsche nach dem 1:6, 6:3, 6:1 in 2:03 Stunden nun am Sonntag gegen den Russen Karen Chatschanow um die Goldmedaille von Tokio kämpft, bleibt dem Weltranglistenersten aus Serbien einen Tag zuvor der Kampf um Bronze gegen Pablo Carreno Busta aus Spanien.

Gegen den in diesem Jahr überragenden Djokovic, der nach seinen Grand-Slam-Siegen bei den Australian Open, den French Open und Wimbledon den "Golden Slam" im Visier hatte (der bisher nur Stefanie Graf 1988 gelungen war und auch noch eines Turniersieges bei den US Open bedurft hätte) ging Zverev als Underdog ins Spiel und verlor den ersten Satz auch deutlich in nur 37 Minuten mit 1:6, weil er insbesondere bei seinen Aufschlagspielen Probleme hatte.