Gold um jeden Preis: Gibt es Leistungssport ohne körperliche und seelische Qualen?

Leipzig. Dass der Weg an die Spitze im Leistungssport ein langer ist und dabei so manche Mühsal in Kauf genommen werden muss, ist kein Geheimnis. Wie hart es mitunter aber wirklich zugeht, zeigen die jüngsten Missbrauchsvorwürfe gegen die Chemnitzer Turntrainerin Gabriele Frehse, die ihre Schützlinge im Training schikaniert, keinen Widerspruch zugelassen und Medikamente ohne ärztliche Verordnung verabreicht haben soll. Anzeige

Kein Einzelfall

Doch wie viel Schinderei ist für den Traum von Medaillen nötig und wo lässt sich eine Grenze ziehen? Ist Leistungssport ohne seelische und körperliche Qualen überhaupt möglich? Über diese Fragen diskutierte Moderator Andreas F. Rook mit der mehrfachen U23-Sprint-Europameisterin Rebekka Haase, Ex-Diskuswerfer und Olympiasieger Robert Harting, Skisprungweltmeister Sven Hannawald, dem Bahnrad-Olympiasieger und CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann sowie der Sportjournalistin Andrea Schültke in der Sendung „Fakt ist …!“, die am Montagabend im MDR ausgestrahlt wurde.

Schültke ist davon überzeugt, dass der Fall der Turntrainerin Frehse kein Einzelfall ist. „So etwas ist eher die Regel statt die Ausnahme“, sagt die Sportjournalistin und führt das Forschungsprojekt „Safe Sport“ an, bei dem 86 Prozent der befragten Nachwuchssportlerinnen und -sportler angaben, im Leistungssport eine Form von psychischer Gewalt erlebt zu haben, 30 Prozent berichteten sogar von physischer Gewalt. Dennoch lassen sich die Probleme nicht pauschal auf alle Sportarten übertragen. „Es betrifft vor allem Sportarten wie Turnen oder Eiskunstlauf, in denen die Kinder schon sehr früh in das Leistungssportsystem kommen“, meint Schültke. Junge Athletinnen und Athleten seien anfälliger, da man in diesem Alter noch nicht wage, aufzubegehren. In der Leichtathletik, wo man erst mit 14 oder 15 Jahren mit dem Leistungssport beginne, sei man dagegen schon reifer und gefestigter.

Dass Druck ein permanenter Teil des Leistungssports ist, sind sich alle in der Runde einig. „Jeder, der sich in diese Welt begibt, weiß das“, betont Haase. Auch Training bis zur absoluten Erschöpfung gehöre dazu. „Bei uns im Sprint ist es extrem“, meint die 28-Jährige. „Wir haben bei Wettkämpfen nur einen Versuch und der muss sitzen.“ Im Training müsse sie deshalb regelmäßig über ihre Grenze gehen und mit sehr hohen Laktatwerten trainieren, um für den Wettkampf vorbereitet zu sein.

Auch Hannawald kann diese Erfahrung bestätigen. „Als Profi muss man über Grenzen gehen, um neue Reize zu setzen, sonst kommt man nicht vorwärts. Wer das nicht möchte, bewegt sich im Bereich Hobbysport.“ Doch der permanente Druck kann schnell seinen Tribut fordern. Hannawald, der auf der Skisprungschanze zahlreiche Erfolge feierte, bekam 2004 Burnout diagnostiziert. „Nachdem ich meine Ziele erreicht hatte, habe ich gespürt, was ich meinem Körper davor alles zugemutet habe“, erinnert sich der zweifache Skiflug-Weltmeister.

Externe Beratungsstelle fehlt

Oft legen sich die Athletinnen und Athleten den Leistungsdruck selbst auf. So berichtete Bahnrad-Olympiasieger Jens Lehmann, dass er ein Rennen schon trotz Schmerzen und gebrochener Rippen zu Ende gefahren sei. Für Sportjournalistin Schültke ein No-Go: „Das geht überhaupt nicht. Wenn da Kinder zugucken, vermittelt das ein falsches Bild nach dem Motto: Du musst dich für den Sport malträtieren, der eigentlich Spaß machen soll. Das ist für mich keine Vorbildfunktion.“ Lehmann stellt daraufhin klar, dass es für ihn nichts mit einer Vorbildfunktion zu tun habe. Er wollte das Rennen, für das er lang trainiert habe, beenden. Das habe sich in diesem Moment richtig angefühlt.

In Bezug auf die Rolle der Trainerinnen und Trainer kritisiert Harting, dass es Versäumnis gegeben habe, diesen Konzepte an die Hand zu geben, um Sportlerinnen und Sportler besser zu verstehen und ihre innere Motivation zu finden. Der Olympiasieger von 2012 appelliert daher an die Trainingswissenschaft und Pädagogik, sich mit diesen Themen intensiver auseinanderzusetzen.