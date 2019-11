Bester Nachwuchsspieler: Joao Felix ist "Golden Boy" 2019 - vor Bundesliga-Duo

Kai Havertz wird vom italienischen Sport-Blatt Tuttosport als drittbester Nachwuchsspieler der Welt ausgezeichnet. Das teilte das Blatt am Mittwoch mit. Der 20-Jährige in Diensten von Bundesligist Bayer Leverkusen erhielt bei der Wahl 75 Punkte und musste sich nur Jadon Sancho von Borussia Dortmund (175 Punkte) und Atlético Madrid -Profi Joao Felix (332) geschlagen geben.

An der Abstimmung über die besten Spieler unter 21 Jahren beteiligten sich nach Angaben von Tuttosport 40 renommierte Sport-Journalisten. 25 von ihnen sahen Joao Felix an erster Stelle. Der 20-Jährige war erst im Sommer für 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Madrid gewechselt. Mit drei Toren in 13 Einsätzen hat der potugiesische Nationalspieler jedoch noch Luft nach oben.