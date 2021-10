Die neue Goldene Generation: Spanien-Trainer Enrique schmiedet Top-Talente Torres, Fati und Gavi

In der spanischen Nationalmannschaft sorgt Trainer Luis Enrique für frischen Wind. Ein deutliches Bild zeichnet sich im Final Four der Nations League ab. Der Ex-Profi des FC Barcelona setzt lieber auf Top-Talente als auf bekannte Stars - besonders in der Offensive. Spieler wie Álvaro Morata (Juventus Turin), Gerard Moreno (FC Villarreal) oder auch Inaki Williams (Athletic Bilbao) verbringen die Länderspielpause in der Heimat. Und nicht in Italien, wo die Furia Roja am Sonntag das Nations-League-Finale gegen Frankreich (20.45 Uhr/ARD und DAZN) in Mailand bestreitet.

