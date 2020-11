Goldener Herbst für Dynamo Dresdens Talent Ransford Königsdörffer

Dresden. Er lächelt eigentlich fast immer. Doch nach dem 3:0-Erfolg gegen den SV Meppen strahlte Ransford-Yeboah Königsdörffer besonders. Denn der 19 Jahre alte Offensivspieler von Dynamo Dresden avancierte zum Matchwinner. "Ich werde bestimmt noch ein paar Videos vom Spiel angucken", sagte das Talent. Königsdörffer war mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblich am Sieg beteiligt.

Viel besser hätte es für den Youngster nicht laufen können. "Ja, das war eine perfekte Woche für mich", gab er zu. Denn erst am Donnerstag verkündete Dynamo die Vertragsverlängerung mit den Stürmertalent bis 2023. Nur zwei Tage später erzielte der Angreifer sein erstes Pflichtspiel-Tor für den Fußball- Drittligisten . "Aber ich werde sicher nicht die ganze Woche darüber reden."

Dynamo Dresden findet in die Erfolgsspur zurück: Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Markus Kauczinski deutlich mit 3:0 gegen den SV Meppen. ©

Das machen derzeit andere. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker ist voller Lobes für seinen Schützling. "‚Ransi‘ ist nach seinen überzeugenden Leistungen in der vergangenen Saison bei der U19 und den ersten Schritten im Profi-Bereich bereits eine echte Alternative in unserem Drittliga-Team geworden und arbeitet in jedem Training hart, um sich weiter zu verbessern", erklärte der 50-Jährige. Bereits Anfang Februar wurde Königsdörffer mit einem Lizenzspielervertrag bis Sommer 2022 ausgestattet. Der wurde nun vorzeitig ausgeweitet.