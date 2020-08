Goldener Schuh für Immobile endgültig fix: Juventus schont Ronaldo für die Champions League

Ex-BVB-Profi Ciro Immobile ist der erstmalige Gewinn des Goldenen Schuhs nicht mehr zu nehmen. Der Stürmerstar von Lazio Rom kann am letzten Spieltag der Serie A am Samstagabend nicht mehr vom ersten Platz der Torjägerliste verdrängt werden. Damit ist er nicht nur in Italien der beste Torschütze der Saison, sondern auch in ganz Europa. Für die endgültige Entscheidung sorgte nicht der 30-Jährige, sondern Maurizio Sarri, der Trainer von Juventus Turin.

Denn der Ex-Coach des FC Chelsea verzichtet im bedeutungslosen letzten Saisonspiel der "Alten Dame" gegen Lazios Lokalrivalen AS Rom (20.45 Uhr/DAZN) auf Superstar Cristiano Ronaldo, der im Torjäger-Ranking der Serie A noch vier Treffer hinter Immobile stand. Der Ex-Weltfußballer taucht nicht im 24 Mann starken Kader von Juventus für das Spiel gegen AS auf. Juventus steht vor dem letzten Liga-Spiel bereits als Meister fest - zum mittlerweile neunten Mal in Folge. Also kann Sarri den 35-jährigen Ronaldo für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon schonen, das am kommenden Freitag stattfindet.

Ronaldo hatte in der zurückliegenden Saison insgesamt 31 Tore für die Turiner erzielt, Immobile steht bei 35. Der Dritte im Ranking, Inter-Stürmer Romelu Lukaku, hat nur 23 Treffer auf dem Konto und ist somit keine Gefahr mehr. Am vorletzten Spieltag hatte der Ex-Dortmunder unter der Woche gegen Brescia Calcio (2:0) den Bundesliga-Torschützenkönig und Bayern-Stürmer Robert Lewandowski im Rennen um den Goldenen Schuh überholt. Da die deutsche Liga im Gegensatz zu der in Italien bereits beendet ist, hat Lewandowski keine Chance mehr auf den Goldenen Schuh. In die Wertung für die UEFA-Auszeichnung fließen ausschließlich in den nationalen Ligen erzielte Tore.

Knackt Immobile noch den Torrekord in der Serie A?