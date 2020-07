Robert Lewandowski geht leer aus: Ciro Immobile überholt Bayern-Star im Duell um den Goldenen Schuh

Späte Niederlage für Robert Lewandowski: Am vorletzten Spieltag der italienischen Profi-Liga Serie A hat Lazio-Rom-Stürmer Ciro Immobile den Bundesliga-Torschützenkönig im Duell um den Goldenen Schuh für den besten Torjäger Europas von der Spitze verdrängt. Immobile erzielte am Mittwochabend gegen Brescia Calcio (2:0) seinen 35. Liga-Treffer und überholte in der UEFA-Wertung damit den Bayern-Star, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 34 Mal traf. Da die deutsche Liga im Gegensatz zu der in Italien bereits beendet ist, hat Lewandowski keine Chance mehr auf den Goldenen Schuh. In die Wertung für die UEFA-Auszeichnung fließen ausschließlich in den nationalen Ligen erzielte Tore.

Ciro Immobile: Vom Ex-BVB-Flop zum Rekordjäger in Italien

Die des besten Torjägers Europas wird Lewandowski allerdings aufgrund der starken Saison von Ciro Immobile in der Serie A nicht erhalten. Immobile legte den Grundstein für seinen erfolgreichen Angriff auf Lewandowski bereits am vergangenen Wochenende, als der ehemalige BVB-Flop einen Dreierpack gegen Hellas Verona schnürte. Im Vergleich zu Lewandowski hatte es Immobile in dieser Saison allerdings etwas leichter. So erzielte er 14 seiner nun 35 Saisontore per Elfmeter (Lewandowski nur 5), zudem sind in der Serie A 4 Saisonspiele mehr als in der Bundesliga zu absolvieren. Dies wird in der UEFA-Wertung allerdings nicht berücksichtigt.