Nächster Goldsteak-Aufreger: Stuttgart-Profi Donis protzt wie Franck Ribéry

Es ist nicht ganz so groß wie das Stück Fleisch, das Franck Ribéry im Winter mächtig Ärger einhandelte , aber auch vergoldet - und serviert wurde es vom gleichen Koch: Auf dem Instagram-Account von Stürmer Anastasios Donis vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart wurde in der Nacht zum Sonntag ein Video gepostet, das den griechischen Nationalspieler vor einem mit Gold ummantelten Steak zeigt.

Dabei stand nur ein Wort: „Enjoy“ (etwa: „Guten Appetit“ oder „Viel Spaß“). Angerichtet wird das Fleisch in dem kurzen Clip von Nusret Gökçe, der in den sozialen Netzwerken auch unter dem Namen Salt Bae bekannt ist und weltweit mehrere Restaurants betreibt.

Später verteidigte der Linksaußen sich vehement. "In meinem Privatleben mache ich, was ich will", erklärte Ribéry der L'Equipe. Er sei von "Nusr-Et"-Chef Nusret Gökce (besser bekannt als Internet-Phänomen Salt-Bae) eingeladen und bedient worden. Ribéry: "Viele andere Spieler gehen auch bei ihm essen, genau wie ich. Darüber wird aber nie gesprochen. Aber von mir gibt es Videos!"