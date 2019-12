Golf-Verbot für Gareth Bale: Deshalb dürfen die Wales-Spieler bei der EM nicht aufs Grün

Das dürfte dem walisischen Star Gareth Bale so gar nicht gefallen: Denn während der Fußball-EM im kommenden Jahr herrscht Golf-Verbot für Bale & Co. Real Madrids Angreifer gilt als leidenschaftlicher Golfer, doch Teammanager Ryan Giggs hat Angst vor Verletzungen und will den Kickern das Spiel mit dem kleinen Ball während der kontinentalen Titelkämpfe verbieten. „Ryan ist sich sicher, dass wir uns im Camp nur auf den Fußball konzentrieren sollten“, sagte Jonathan Ford, Vorstandsvorsitzender des walisischen Fußball-Verbandes.