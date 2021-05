Verspäteter Abschlag zum Jubiläumsturnier: So läuft der 20. Möbel-Hesse-Cup

Doch ein Turnier wie der Hesse-Cup, der neben dem Sport auch vom gesellschaftlichen Miteinander lebt, sollte nicht komplett nach Virusspielregeln stattfinden. Auf Geisterturniere wollte sich Hesse nicht einlassen. Also richtete der Unternehmer aus Garbsen lieber gleich den Blick nach vorn. Jetzt ist es soweit: „Wir holen das Jubiläum nach“, sagt Hesse voller Vorfreude. Starten soll der Jubiläums-Cup am 3. Juli im Golfpark Hainhaus.

Vorm ersten Abschlag im Golfpark Hainhaus: Möbelchef Robert Andreas Hesse und sein Sohn Moritz (rechts) haben NP-Chefredakteur Carsten Bergmann in ihre Mitte genommen. Die Turnierteilnehmer spielen auch für die NP-Sportstiftung, deren Projekte Möbel Hesse wie in den Vorjahren mit 3.000 Euro fördert. © Florian Petrow

Rahmenbedingungen müssen passen

Dort präsentierte Hesse jetzt die Eckdaten für das Turnier 2021. Die Botschaft ist: Mit den aktuellen Rahmenbedingungen soll es in diesem Jahr einen Möbel- Hesse-Cup geben. Aus neun Veranstaltungen werden acht, dazu gibt’s wieder das internationale Jugendturnier. Die Rahmenbedingungen müssen passen – und sie passen in diesem Jahr hoffentlich. Umgezogen kommen, spielen und gleich wieder gehen – das wäre nicht der Hesse-Cup. Ob draußen gegrillt wird oder die Teilnehmer drinnen am Büfett stehen – das sind Fragen, die aktuell allerdings noch keiner beantworten kann.

Immerhin: Es gibt eine Perspektive. Der Hesse-Cup 2021 wird trotzdem anders sein. Eine Finalreise ins Ausland wird es in diesem Jahr nicht geben. So weit voraus kann in der Pandemie keiner planen. Dafür haben alle Verständnis. Vor zwei Monaten dachte ja noch keiner daran, dass die Golfer überhaupt diese große Turnierserie spielen können. „Das ist unser erster Schritt in die Normalität“, sagt Hesse. „Mit aller Demut, mit aller Vorsicht.“ Die Anmeldungen zu den Terminen in allen Clubs sind ab heute freigeschaltet, Hesse geht davon aus, „dass es relativ schnell ausgebucht ist“.