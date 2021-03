Golf-Legende Woods reagiert erstmals nach Unfall: "Ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit"

Golfprofi Tiger Woods hat sich nach seinem schweren Autounfall erstmals selbst via Twitter zu Wort gemeldet und für die Unterstützung bedankt. "Es ist schwer zu erklären, wie berührend es heute war, als ich den Fernseher eingeschaltet und all diese roten Shirts gesehen habe. An alle Golfer und alle Fans: Ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit", schrieb der 45 Jahre alte Sportler am Sonntagnachmittag (Ortszeit).

Rotes Shirt, schwarze Hose. Das weltberühmte Outfit von Superstar Woods am Schlusstag eines jeden Golf-Turniers ist immer gleich und zudem ein Fingerzeig an die Konkurrenz: Achtung, jetzt mache ich ernst. Nach seinem schweren Autounfall in Los Angeles fehlte der 15-malige Major-Sieger am Finaltag der World-Golf-Championchips in Bradenton in Florida. Doch zu Ehren von Woods trugen Stars wie Rory McIlroy, Justin Thomas und Patrick Reed diese Farben am Sonntag im Concession Golf Club.