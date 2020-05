Bahn frei auf sattem Grün: Traumstart nach Corona-Pause beim GC Burgwedel

Mit Sturm, Schnee, Regen, völlig egal, diesen Moment hätte sich Dieter Poppe auf keinen Fall nehmen lassen. „Heute wäre ich auch in Gummistiefeln an den Abschlag gegangen“, sagt der Präsident des Golf-Club Burgwedel. Pünktlich um 8 Uhr steht er am Start der Bahn 1 und schlägt den Ball, begleitet von einem tiefen Seufzer der Erleichterung, aufs tiefgrüne Fairway. „Herrlich.“

Wie oft der Präsident, der dieses Amt beim GC Burgwedel mittlerweile seit drei Jahren ausübt, die erste Bahn schon gespielt hat, kann er nicht sagen. An diesem Tag ist jedoch alles ein bisschen anders. Besonders. Irgendwie schöner. Intensiver. Fast so, als würde man der Erste auf einem Planeten sein und alles neu entdecken.

Seine Bilanz nach neun Löchern: Eine ordentliche halbe Runde mit zwei Pars, einem verlorenen Ball und ganz viel Freude und Spaß. Die Scorekarte spielt an so einem Tag keine Rolle. „Das war ein super Start, ganz große Klasse“, freut sich Poppe.

Zusammen mit seinen Kollegen aus dem Vorstand und den Angestellten des Klubs hat er in den vergangenen Tagen viel dafür getan, dass am Tag eins nach der Corona-Pause alles gut vorbereitet ist und funktioniert. Und das soll auch so bleiben. „Die oberste Prämisse ist, dass sich alle an die Regeln halten, damit uns keiner den Platz wieder schließt“, sagt Poppe.

Genau wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise, so will auch er Schritt für Schritt vorgehen und schauen, was möglich ist. „Damit jedes unserer etwa 800 Mitglieder erst einmal spielen kann, darf jeder zwei Startzeiten pro Woche für neun Löcher reservieren. Am Wochenende schauen wir uns an, wie es gelaufen ist. Möglich ist, dass wir dann auf dreimal pro Woche erhöhen. Das hängt von der Auslastung ab“, sagt Poppe.

Die wird auch darüber entscheiden, wann wieder über 18 Bahnen gespielt werden kann und wieder Gäste in Engensen erlaubt sein werden.