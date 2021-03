Golfclub Hannover: Präsident Michael Wermelt geht in seine zweite Amtszeit

So richtig weg war Michael Wermelt eigentlich nie. 14 Jahre lang, von 2004 bis 2018, lenkte er als Präsident des Golfclub Hannover (GCH) die Geschicke des Traditionsvereins und stand dem Klub und seinem Nachfolger Jörg Echternach auch danach mit Rat und Tat zur Seite. Da war es keine allzu große Überraschung, dass der 77-Jährige auch zur Stelle war, als Echternach sein Präsidentenamt nach drei Jahren wegen zu großer beruflicher Belastung wieder zur Verfügung stellte. „Mir war wichtig, dass wir einen geräuschlosen Übergang ohne viel Risiko hinbekommen“, sagt der langjährige und nun wieder amtierende GCH-Präsident Wermelt.

Daran hatten scheinbar auch die Mitglieder des Golfclub Hannover ein großes Interesse. Bei der coronakonformen Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag in der Tennishalle Stelingen wurde Wermelt mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten gewählt. Etwa 80 Teilnehmer waren vor Ort, rund 200 Mitglieder hatten zuvor im Klubhaus ihre Stimme abgegeben.

2023 wird der GCH 100 Jahre alt

Zu tun gibt es für den neuen GCH-Chef jede Menge. Die Corona-Pandemie stellt auch den Garbsener Klub vor große Herausforderungen, zudem gehen die Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier des Vereins in die heiße Phase. In zwei Jahren feiert der älteste Golfclub in der Region sein 100-jähriges Bestehen, bis dahin gibt es von der von Wermelt 2004 ins Leben gerufenen „Agenda 100 Jahre GCH“ noch einiges zu erledigen. „Wir wollen krisenfest aus der Krise herauskommen und den Klub fit machen für die Zukunft“, sagt der Präsident.