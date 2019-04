Golfprofi Arie Irawan (28) stirbt bei PGA-Turnier

Die Golf-Welt trauert um Arie Irawan aus Malaysia. Der 28-Jährige war während der Sanya Championship in China tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Medienberichten zufolge ist die Todesursache noch nicht offiziell geklärt. Der Turnierveranstalter spricht in seiner Mitteilung von „offensichtlich natürlichen Ursachen“.

Irawan hatte 2015 zwei Turniere der Asian Development Tour gewonnen. Nach einem Moped-Unfall verpasste er fast eine komplette Saison und trat ab 2018 in der PGA-Tour China an.