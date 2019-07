Gomez und Didavi schießen VfB Stuttgart zum Auftaktsieg gegen Hannover 96

Das erste Tor für Hannover 96 in der neuen Saison schoss ein Stuttgarter. Auf die ersten Punkte muss 96 warten. Für Hannover gab's im Schwabenländle nichts zu holen, 96 verlor zum Saisonauftakt beim VfB Stuttgart mit 1:2. Gegen den Zweitliga-Krösus mit einem Spieleretat von 40 Millionen Euro leistete sich das Team von Mirko Slomka zu viele Fehler. Sonst wäre mehr drin gewesen.

Wie der wegen einer Verletzung eingewechselte Innenverteidiger Maxime Awoudja den Ball kunstvoll am sonst oft unsicheren, in der Situation aber schuldlosen VfB-Keeper Gregor Kobel zum 1:2 (39.) ins eigene Tor spitzelte, wusste Hendrik Weydandt auch nicht so recht. Er hatte im Sechzehner energisch nach- und Awoudja unter Druck gesetzt, 96 also praktisch wieder rangebracht. Aber jubeln? Nein. Stattdessen holte er den Ball einfach schnell aus dem Netz: schnell weitermachen. Hannover hatte auch sonst durchaus Tempo drin, setzte Stuttgart früh mit Pressing unter Druck und hatte die ersten vernünftigen Chancen. Da fiel dem VfB erst mal nicht viel gegen ein. Dann ging er doch in Führung.