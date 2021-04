Gordon kontert Terodde: HSV nach Remis gegen KSC vor Aufstiegs-K.o.

Dem Hamburger SV droht schon am kommenden Spieltag der vorzeitige K.o. für den direkten Aufstieg. Durch ein 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen den Karlsruher SC muss der weiterhin drittplatzierte HSV die Konkurrenz weiter ziehen lassen. Ein Tor von Simon Terodde per Elfmeter-Nachschuss (56. Minute) reichte nicht zum Sieg nach vier sieglosen Partien in Folge, da Daniel Gordon (57.) nur kurze Zeit später ausglich. Anzeige

In der Tabelle liegt der HSV weiter an Platz drei - fünf Punkte hinter dem Tabellen-Zweiten Greuther Fürth und ganze acht Punkte hinter Liga-Primus VfL Bochum. Sollte die Mannschaft von Daniel Thioune am kommenden Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg (Montag, 20.30 Uhr) keinen Dreier einfahren, die Konkurrenz jedoch ihre Spiele gewinnen, wäre der direkte Aufstieg bereits nicht mehr zu erreichen. Und selbst die Relegation ist in Gefahr. Holstein Kiel, zwei Punkte hinter dem HSV Vierter, hat drei Spiele weniger auf dem Konto als der ehemalige Bundesliga-Dino. Der KSC hat mit weiter sieben Punkten Rückstand auf Hamburg bei einem weniger absolvierten Spiel nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg.

Der HSV kam am Donnerstagabend klar besser ins Spiel und dominierte die ersten 30 Minuten klar, ohne aber wirklich Torgefahr zu erzeugen. Die beste Chance für die Rothosen hatte Manuel Wintzheimer, dessen von außerhalb des Strafraums abgefeuerter Schlenzer auf dem Tornetz landete (20.). Der KSC, der offensiv kaum stattfand, arbeitete sich in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit in die Partie. Mehr als eine Tormöglichkeit durch Marvin Wanitzek, der nach einer Flanke von Marco Thiede den Ball am Tor vorbei schob, sprang jedoch nicht heraus (33.). So ging es torlos in die Kabine.