Goretzka-Einsatz, System-Frage, Underdog-Gefahr: Die wichtigsten DFB-Fragen vor dem Ungarn-Duell

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach dem starken Auftritt gegen Titelverteidiger Portugal (4:2) beste Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde der Europameisterschaft. Mit einem Sieg am Mittwochabend gegen Ungarn ist theoretisch sogar der Gruppensieg möglich , den vor dem Turnierstart kaum jemand für möglich gehalten hätte. Nachdem das Team am Sonntag einen Regenerationstag hatte, beginnt ab Montag die Vorbereitung auf das Spiel gegen Ungarn. Der SPORT BUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem letzten Gruppenspiel.

Kehrt Leon Goretzka gegen Ungarn in die Startelf zurück?

Gut möglich. Gegen Portugal kam Goretzka in der 73. Minute für Kai Havertz in die Partie. Es war sein erster Einsatz nach seiner Muskelverletzung, die er sich im Saisonendspurt bei den Bayern zugezogen hatte. Gegen Weltmeister Frankreich stand Goretzka noch nicht im Kader, gegen Portugal hätte er fast ein Tor erzielt: Sein Schuss in der 83. Minute streifte aber nur die Latte. Gegen Ungarn braucht Bundestrainer Joachim Löw vor allem körperlich starke Spieler, zu denen Goretzka ohne Zweifel zählt. Um seinen Platz zittern müsste dann Ilkay Gündogan. Der ManCity-Star wurde gegen Portugal nach einem Schlag wegen muskulären Problemen in der Wade ausgewechselt, fehlte am Montag im Training und seine Leistungen waren in den bisherigen Spielern waren durchschnittlich.