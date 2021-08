Goretzka, Kimmich, Sabitzer: Matthäus analysiert offene Personal-Fragen beim FC Bayern

Neu-Trainer Julian Nagelsmann startet am kommenden Freitag mit dem FC Bayern in die neue Saison. Medienberichten zufolge könnte schon bald Marcel Sabitzer zum FCB-Kader stoßen. Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht in dem Österreicher eine potenzielle Verstärkung. Er mahnt die Münchner, die Vertragsgespräche mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich zu einem erfolgreichen Ende zu führen.