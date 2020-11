Goretzka kritisiert Bayern-Defensive trotz Sieg - Hamann: "Werden kurz über lang Spiele verlieren"

Glanzloser Sieg des Rekordmeisters: Beim 3:1-Erfolg des FC Bayern München beim VfB Stuttgart offenbarte der Tabellenführer der Bundesliga Schwächen in der Defensive. Das Endergebnis liest sich deutlicher als es der Spielverlauf eigentlich hergegeben hatte. Durch Münchner Defensiv-Fehler kamen die Schwaben immer wieder zu einigen Torgelegenheiten und so auch durch Tanguy Coulibaly (20. Minute) sogar zum Führungstreffer. In der Schlussphase hatten die Bayern, die das Spiel dank Treffer von Kingsley Coman (38.), Robert Lewandowski (45.+1) und Douglas Costa (88.) noch drehten, sogar Glück, weil das Power Play des VfB und Chancen von Waldemar Anton (86.) und Sasa Kalajdzic (87.) nicht zum Ausgleich führten. Nach der Partie legten Bayern-Profi Leon Goretzka und Sky-Experte Dietmar Hamann den Finger in die Wunde. Anzeige

Goretzka bei Sky: "Einem Rückstand hinterherzulaufen, kostet sehr viel Kraft", kritisierte der DFB-Profi. "Aktuell machen wir zu viele Fehler und laden den Gegner zu solchen Chancen ein." Gerade im Spiel mit dem Ball würden sich zu viele Unzulänglichkeiten in der Bayern-Defensive einschleichen, so Goretzka weiter. "Natürlich haben wir die Qualität, die Tore vorne zu machen", meinte der Mittelfeldspieler. Aber darauf könne man sich eben nicht immer verlassen.

Thomas Müller spricht von "Problemchen"

Thomas Müller relativierte nach Abpfiff: "Wenn man auf die Tabelle schaut in der Bundesliga und in der Champions League hätten viele gerne unsere Problemchen", so der Ex-Nationalspieler, auch wenn die vielen Gegentore die Mannschaft aktuell "wurmen" würden.