Ohne Leon Goretzka und Javi Martinez: FC Bayern gibt finalen Kader für Klub-WM bekannt

Der FC Bayern muss in Katar auf zwei Akteure verzichten. Wie der Klub am Freitagabend bestätigte, fliegen Javi Martinez und Leon Goretzka nicht mit der Mannschaft in den Wüstenstaat, um an der Klub-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das Bayern-Duo hatte sich vor kurzem mit dem Coronavirus infiziert und umgehend in häusliche Isolation begeben. Nach dem knappen 0:1-Sieg bei Hertha BSC machten sich die Mannschaftskollegen direkt auf den Weg nach Katar.

