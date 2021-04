Goretzka, Süle und Co: Bayern-Trainer Flick gibt Personal-Update vor Union-Spiel

Der FC Bayern München ist aktuell personell so angeschlagen wie noch nie in dieser Saison. Neben dem am Knie verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski fehlte bei der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Paris Saint-Germain auch schon Serge Gnabry nach einem positiven Corona-Test. Mit Blick auf das Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verzeichnet Trainer Hansi Flick weitere Ausfälle: Die Nationalspieler Leon Goretzka und Niklas Süle fehlen sicher, Lucas Hernández ist angeschlagen.

"Marc hat sich nach dem letzten Spiel beim Spielersatztraining verletzt. Lucas hat eine schmerzhafte Prellung an den Rippen", sagte Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitagmittag: "Niklas und Leon haben muskuläre Probleme, bei Leon ist es nicht ganz so schlimm. Niklas wird gegen Paris und vielleicht für das übernächste Bundesliga-Spiel ausfallen."