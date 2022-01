Von Görlitz über Dynamo in die Welt: Wie "Dixie" gegen seinen Willen aufhören musste

Dresden. Der Abend des 19. März 1986 geht in die Fußballgeschichte ein. Doch Hans-Jürgen Dörner und seine Mitspieler werden rückblickend nie gern darüber sprechen. Sie erleben an diesem Abend in der Krefelder Grotenburg das größte Debakel ihrer Laufbahn. Bei Bayer 05 Uerdingen verspielen die Kicker von Trainer Klaus Sammer den nach dem 2:0 im Hinspiel und einer 3:1-Halbzeitführung sicher geglaubten Einzug ins Halbfinale des Pokalsiegercups. Das 3:7 brennt sich auch deshalb ins kollektive Gedächtnis ein, weil es im Nachgang nicht nur den total deprimierten Trainer den Job kostet, sondern zugleich den Anfang vom Ende der Spielerkarriere von „Dixie“ markiert. Anzeige

Der Görlitzer hat am Morgen nach der Pleite nicht nur mit dem eigenen Frust zu kämpfen, sondern auch mit drängenden Fragen mitgereister Stasi-Offiziere. Sie wollen wissen, ob und was Dörner von der Flucht seines Zimmerkollegen Frank Lippmann mitbekommen hat. Nichts hat er, nur dass „Lippe“ früh um halb vier nicht im gemeinsamen Zimmer im Hansa-Hotel war, als sich der Libero nach langen Diskussionen mit anderen Mitspielern schlafen legte.

DURCHKLICKEN: Bilder aus der Karriere von "Dixie" 558 Spiele für Dynamo Dresden, 100 für die DDR, eine Goldmedaille bei Olympia: Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner war eine absolute Fußballlegende. Am 19. Januar 2021 ist der gebürtige Görlitzer im Alter von 70 Jahren gestorben. Wir blicken auf seine Karriere zurück. ©

Während Lippmann mit einem Fluchthelfer auf dem Weg nach Nürnberg ist, wird „Dixie“ um vier schon wieder geweckt und nach dem Flüchtigen gefragt: „Du musst doch wissen, wo der ist, ihr habt doch auf einem Zimmer gelegen!“ Dörner verneint, sagt, er sei doch nicht Lippmanns Aufpasser: „Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir sind erwachsene Menschen, wir haben Kinder gezeugt – Lippmann auch, und der muss doch wissen, was er macht.“ Die Büttel von Horch & Guck lassen aber nicht locker, bohren weiter, als die Mannschaft zurück in Dresden ist. Die wird vom MfS den ganzen Tag festgehalten, dann ins Trainingslager für das nächste Spiel beim FC Karl-Marx-Stadt abkommandiert. „Wir sind gar nicht nach Hause gekommen“, erzählt Dörner nach der Wende dem Buchautor Ingolf Pleil („Mielke, Macht und Meisterschaft“, Berlin 2001).



Frostiges Verhältnis

Die Turbulenzen und Reisestrapazen zerren an den Nerven der Spieler. Während Dynamo auf der „Fischerwiese“ beim FCK von den Rängen ein hämisches „Wo ist denn der Lippmann hin?“ hört, mit Schiedsrichter Klaus-Dieter Stenzel hadert, fünf Gelbe kassiert und nach einem 0:3 kurz vor dem Abpfiff nur noch auf 1:3 verkürzen kann, brauen sich längst dunkle Wolken über Trainer Sammer zusammen. Der „Lange“ ahnt schon, dass er bald abserviert werden wird. So kommt es auch, denn der nicht als linientreu angesehene Sammer ist den Funktionären – nicht zuletzt wegen seiner Westverwandtschaft – schon lange ein Dorn im Auge. Als Dynamo nach der Schmach von Uerdingen, dem Aus im Pokal-Halbfinale und nur Platz sechs in der Meisterschaft durchhängt, wird Sammer ins Trainingszentrum Meißen abgeschoben. Das hat Folgen auch für Dörner, denn Eduard Geyer übernimmt das Kommando. Dörners ehemaliger Mitspieler, mit den Junioren schon erfolgreich, rückt als Oberliga-Trainer auf und setzt durch, dass „Dixie“ aufhören muss.

Der ist enttäuscht, er hätte mit 35 gern noch ein Jahr weitergespielt, „um einen besseren Abgang zu haben“, gibt er später zu. „Ich hätte mich schon gern mit einem Titel verabschiedet.“ Sein Verhältnis zu Geyer wird frostig. Kann Dörner noch halbwegs nachvollziehen, dass der neue Chef einen jüngeren Libero sehen möchte, stößt es ihn ab, wie „Ede“ ihn kalt rasiert: „Die Art und Weise habe ich nie verstanden. Wir hatten als Spieler ein gutes Verhältnis, und ich hätte erwartet, dass er mir das persönlich mitteilt“, blickt Dörner später im Buch „Dynamo Dresden – Legenden, Schicksale, Geschichten“ (Dresden, 2008) zurück.

Als Dörner am 23. August 1986 beim ersten Heimspiel der neuen Saison vor 22.000 Fans im Dynamo-Stadion als Spieler verabschiedet wird, hat sich Geyer mit seinem einstigen Kameraden immer noch nicht ausgesprochen. So ist es ein doppelt bitterer Abgang für den Fußball-Feingeist Dörner, der 1976 Olympiasieger, in der DDR je fünfmal Meister und Pokalsieger sowie dreimal Fußballer des Jahres war und 100 Länderspiele bestritt. Ein Abschiedsspiel gibt es nicht, derlei Spektakel sind im selbst ernannten Arbeiter- und Bauernstaat unüblich.

Wahrgewordener Traum

Für Dynamos Rekordspieler (558 Pflichtspiele) beginnt im Sommer 1986 früher als geplant ein neuer Lebensabschnitt. Seit 1981 ist er Diplom-Sportlehrer, ausgebildet an der DHfK in Leipzig. Seine Trainerlaufbahn startet Dörner auf Befehl der SGD-Führung („Du wirst Juniorentrainer und nichts anderes!“) im Nachwuchs der Dresdner, obwohl er nach fast zwei Jahrzehnten Leistungssport selbst gern erst noch abtrainiert hätte. 1988 übernimmt er die DDR-Olympia-Auswahl und nach Auflösung des DDR-Verbandes geht die Karriere im vereinten Deutschland weiter. „Ich hatte Glück, dass mich Berti Vogts 1990 zum DFB geholt hat. Dort habe ich viele Kontakte geknüpft.“

Im Team von Bundestrainer Vogts ist „Dixie“ als Nachwuchs- und auch als Assistenzcoach im Einsatz und erlebt die WM 1994 in den USA hautnah mit. So ist er wenigstens als Trainer mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Ein Traum, dessen Erfüllung ihm als Spieler nie vergönnt war. Anfang 1996 kommt der Ruf aus der Bundesliga, in Bremen wird ein Nachfolger für Aad de Mos gesucht. „Nehmt doch den Dixie!“, empfiehlt Vogts den abstiegsbedrohten Bremern und deren Präsident Franz Böhmert greift zu, holt den Görlitzer als ersten ostdeutschen Trainer in die Bundesliga. Werder ist noch 15., beendet die Saison aber als Neunter. In der Saison 1996/97 wird Werder gar Achter, aber Dörner Wochen später dennoch entlassen. Die Chemie mit dem Umfeld stimmt nicht mehr. Ein Karriereknick, die Bundesliga ruft Dörner nie wieder an.