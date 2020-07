Juve-Verfolger patzt: Gosens-Klub Atalanta Bergamo nur mit 1:1 beim AC Mailand

Nachdem Rekordchampion Juventus Turin die vorzeitige Meisterfeier am Donnerstag verpatzte, könnte das Team um Weltfußballer Cristiano Ronaldo am Sonntag zum neunten Mal in Serie Meister werden. Warum? Verfolger Atalanta Bergamo kam am Freitagabend nicht über ein 1:1 (1:1)-Remis beim AC Mailand hinaus.