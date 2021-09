Nationalspieler Gosens verpasst wohl DFB-Spiele – Bergamo-Trainer Gasperini gibt Update nach Verletzung

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der anstehenden WM-Qualifikation wohl auf Robin Gosens verzichten. Der Flügelspieler von Atalanta Bergamo verletzte sich am Mittwochabend in der Champions League beim 1:0 gegen Bern schon in der Anfangsphase am rechten, hinteren Oberschenkel. Es sei wohl etwas im Muskel gerissen, sagte Trainer Gian Piero Gasperini nach der Partie am Sky-Mikrofon. Anzeige

Eine genauere Diagnose stand am Donnerstag zunächst aus. Der Atalanta-Coach aber ging nicht von einer sehr schweren Verletzung aus und wünscht sich eine Rückkehr Gosens in der Länderspielpause. "Wir hoffen, dass er in der Länderspielpause wieder fit wird", sagte Gasperini.